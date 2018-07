Arbeitszeit: FPÖ verschärft Angriff auf ÖGB

Die Antwort der Interessenvertreter ließ nicht lange auf sich warten: Als „bösartig“ bezeichnete der Chef der SPÖ-Gewerkschafter im Gewerkschaftsbund, Rainer Wimmer, die Vergleiche von Walter Rosenkranz. Wimmer fordert eine Entschuldigung. „Das sind Arbeitnehmer, die ihr Herz am richtigen Fleck haben und für die Kollegen eintreten. Sie so zu diffamieren ist ein Skandal.“

Und in der ÖVP? Da macht man vorerst gute Miene zum bösen Spiel. Klubobmann August Wöginger – er war selbst Betriebsrat beim Roten Kreuz – fuhr seinem FPÖ-Pendant nicht in die Parade, sondern verteidigte stattdessen die geplanten Änderungen. „Bei Betrieben mit einem funktionierenden Betriebsrat mache ich mir auch in Zukunft überhaupt keine Sorgen um die Mitspracherechte“, so Wöginger zum KURIER. Wögingers Argumentation geht so: Das neue Arbeitszeitgesetz stärke vor allem Mitarbeiter von Unternehmen, die überhaupt keinen Betriebsrat hätten.

Wie geht es insgesamt in der Debatte weiter? Wenn die Regierungsparteien das Arbeitszeitgesetz morgen, Donnerstag, im Parlament beschließen, will die SPÖ einen Antrag auf Volksabstimmung einbringen. Gibt es keine Mehrheit (wovon auszugehen ist), will man „mit der Zivilgesellschaft“ über ein Volksbegehren nachdenken. Die Gewerkschaft setzt derweil auf den Bundesrat: Dieser muss den Gesetzesbeschluss des Nationalrats am 12. Juli noch bestätigen. Und Spitzengewerkschafter Beppo Muchitsch hofft, „dass die Ländervertreter dabei ihrem Gewissen folgen“.