Arbeitsmarkt: Streit wegen Asylwerber-Regelung

Etwas Positives kann Martin Stanits, Sprecher der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), der neuen Regelung abgewinnen: „Immerhin gibt es jetzt die Möglichkeit, Asylwerber zu beschäftigen.“ Das sei vorher nicht so gewesen. Denn da seien als erstes Österreicher und an zweiter Stelle Asylberechtigte an der Reihe gewesen. Nun könne man, als dritte Option, auch Asylwerber beschäftigen. Voraussetzung für deren Zugang zum Arbeitsmarkt ist aber, dass sie seit mindestens drei Monaten zum Asylverfahren zugelassen sind und über einen Abschiebeschutz verfügen.