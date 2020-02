Arbeitsmarkt 2020: An welchen Schrauben man jetzt drehen muss

Die Ossis aus Deutschland kommen auf Saison nach Salzburg und Tirol, um in Österreich die besser verdienenden Wessis in ihrem Ski-Urlaub zu bekochen und zu bedienen. Das war viele Jahre so.

Noch immer gilt: Der arbeitslose Koch oder Kellner aus Ostösterreich will nicht in Westösterreich jobben, freie Stellen hin oder her. Es ist zu weit, die Arbeitsbedingungen sind mies, mit dem Arbeitslosengeld in Wien geht es sich schon irgendwie aus.