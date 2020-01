Was gilt als zumutbar für Arbeitslose in Österreich?

Link zum Original-KURIER-Artikel



Es ist in Österreich so, dass jede

Arbeit zumutbar ist, solange auf die

körperlichen Fähigkeiten vom Menschen

Rücksicht genommen wird.

Die Arbeit darf außerdem

die Gesundheit nicht gefährden.

Es gibt Zumutbarkeits-Regeln, die bestimmen

was von einem Menschen verlangt

werden kann, der gerade einen Job sucht.

Hier werden einige dieser Regeln vorgestellt.

Es wird auch erklärt was passiert,

wenn man sich nicht daran hält:



Wegzeit zur Arbeit

Wenn man Vollzeit arbeiten geht, ist

eine Wegzeit von zwei Stunden zumutbar.

Wenn man Teilzeit arbeitet, sind es eineinhalb Stunden.



Umzug

Für einen Job umzuziehen ist zumutbar, wenn

der neue Arbeitgeber eine Wohnmöglichkeit

zur Verfügung stellt.

Das gilt aber nur, wenn man keine Kinder hat,

die betreut werden müssen.



Bestrafung

Wer eine zumutbare Arbeit nicht annimmt,

der verliert für eine gewisse Zeit

das Arbeitslosen-Geld.

Arbeitslosen-Geld erhalten arbeitslose Menschen,

während sie eine neue Arbeit suchen.

Man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen,

um Arbeitslosen-Geld zu bekommen.

Wenn man sich einmal nicht daran haltet,

bekommt man für sechs Wochen

kein Arbeitslosen-Geld.

Ab dem zweiten Mal bekommt man

für 8 Wochen kein Arbeitslosen-Geld.