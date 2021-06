Arbeitserlaubnis light für Asylwerber

Stöger argumentiert pragmatisch, warum er die bestehende Ausländerbeschäftigungsverordnung ändern will: "Sinnvolle Beschäftigung ist ein Motor für die Integration. Daher möchte ich die Möglichkeit schaffen, Asylwerber für kleine Arbeiten in Privathaushalten mit dem Dienstleistungsscheck zu beschäftigen." Das sei ein erster Schritt, um erfolgreich am Arbeitsmarkt anzukommen.

Welche Tätigkeiten sind eigentlich gemeint? Der Sozialminister sieht als vorrangige Tätigkeiten "im gemeinnützigen und arbeitsmarktneutralen Bereich", konkret nennt er "kleine Beschäftigungen in Privathaushalten", etwa Reinigung, Kinderbetreuung oder einfache Gartenarbeit. Sofern der Koalitionspartner ÖVP zustimmt, könnte die Verordnung bereits in den kommenden Wochen erlassen werden, heißt es aus Stögers Büro.

Nach Recherche des KURIER ist das derzeit nicht wahrscheinlich. Im Büro von Wirtschaftsminister und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner zeigt man sich in einer ersten Reaktion wenig erfreut über das Vorpreschen Stögers .