Anzeige wegen Verhetzung gegen Welser FP-Bürgermeister

Rabl sagte auf Anfrage, ihm liege die Sachverhaltsdarstellung nicht vor. Nach dem Auftauchen des Vorwurfes habe man sich bemüht, die inkriminierten Kommentare zu finden, was unter den Tausenden nicht einfach gewesen sei. Es sei aber gelungen und sie seien gelöscht worden. "Für mich sieht die Anzeige eher nach einer politischen Kampagne aus, in der versucht wird, jemand anzupatzen." Er warte nun ab, ob die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einleite, was er sich nicht vorstellen könne, stellte Rabl fest.