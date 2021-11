Anträge von Unternehmen auf Coronahilfen stark rückläufig

Die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) - das Vehikel, das Coronahilfen für Unternehmen abwickelt - hat den millionsten Antrag auf Garantien, Fixkostenzuschüsse, Verlustersatz, Lockdown-Umsatzersatz oder Ausfallsbonus bearbeitet. In Summe wurden von der COFAG bisher rund 9,5 Milliarden Euro an Hilfen genehmigt, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Die Antragszahlen für COVID-Hilfen sind seit Jänner 2021 stark rückläufig.