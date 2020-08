Anschober zieht mit Rede zur Pandemie-Lage nach

Diese Detailfragen sind aber noch offen, wird im Ministerium bestätigt. Dazu sind kommende Woche Gespräche mit den Landeshauptleuten geplant. Bis Freitag sollte auch der Leitfaden final vorliegen.

Nächste Woche geht auch die Novelle zum Epidemiegesetz in die finale Phase. Sie wurde in der Begutachtungsphase von vielen Seiten scharf kritisiert. Minister Anschober will sich am Montag mit den Chefs der Parlamentsklubs treffen.

Am Mittwoch findet der erste Ministerrat nach der Sommerpause statt. Da wird geklärt, ob es parallel zum Ampel-Start noch bundesweit schärfere Regeln braucht.