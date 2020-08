Anschober und seine (unlesbaren) Taferl: Was steckt dahinter?

Und auch Bürger sollten in der Lage sein, mit solchen Daten umzugehen. "Eine Grafik ist, wie ein Bild, immer nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Ein mündiger Mensch muss das einordnen können." Sonst falle man weiter auf Schmähs à la Haider hinein.

ÖVP nutzt lieber Bildschirme

Was den grünen Anschober betrifft - so finden seine Taferl in der Regierung keine Nachahmer. Im Büro von Innenminister Karl Nehammer nachgefragt, heißt es, man habe zwar überlegt, ob er auch einmal Zettel zu einer Pressekonferenz mitbringen soll.

Man nutze zur Visualisierung von Daten aber lieber einen Bildschirm - aus Gründen der besseren Lesbarkeit. Das sei aber keine Kritik. Jeder hat eben seinen eigenen Stil.