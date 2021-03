Anschober: "Risikoportfolio" bei Impfstoff-Beschaffung

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte ja in der Vorwoche angedeutet, dass Österreich im Rahmen einer Korrektur bei der EU-Impfstoffverteilung bis zum Sommer rund 400.000 fehlende Dosen erhalten könnte. Anschober hatte hingegen am Dienstag vergangener Woche erklärt, 200.000 dieser Biontech-Dosen würden auf Österreich entfallen, dies entspricht in etwa dem Bevölkerungsschlüssel. Dies wiederholte der Ressortchef nun am Mittwoch im Nationalrats-Plenum. "Die genaue Aufteilung ist noch Gegenstand von Verhandlungen", sagte er. "Nach den Verträgen würden uns 200.000 Dosen zustehen. Ob es zu einer weitere Aufstockung kommen wird, wird von den Verhandlungen beim Europäischen Rat abhängig sein." Österreich setze sich "ganz klar für eine faire Verteilung dieser Impfstoffdosen ein", so der Minister.

Zur den Fragen der Neos, die vor allem die Verantwortung bei den Bestellvorgängen thematisierten, sagte Anschober, er halte fest, "dass es zu den zentralen Vorgängen eine enge Abstimmung innerhalb der Bundesregierung gibt".

Der pinke Gesundheitssprecher Gerald Loacker und seine Kollegen hatten in der Anfrage erklärt, entgegen der Behauptung von Anschober und Kurz seien die beiden "sehr wohl über den Bestellmechanismus und darüber, dass man eigentlich zustehende Impfkontingente nicht voll ständig abrufe, informiert" gewesen. "Anstatt dazu zu stehen, hat der Bundeskanzler gemeinsam mit den Regierungschefs von Bulgarien, Kroatien, Lettland, Slowenien und Tschechien einen Korrekturmechanismus gefordert und die EU an den Pranger gestellt." "Es ist so, wie wenn ich am Samstag nicht einkaufen gehe und mich am Sonntag wundere, dass ich keine Milch zuhause habe", sagte Loacker bei der Begründung der Anfrage im Plenum.