Anschober: Lage in Österreich stabil, aber etwas unruhiger

Während international bei der Corona-Pandemie Rekordzuwächse zu verzeichnen sind - hauptbetroffen sind Nord- und Südamerika -, stellt sich die Lage in Österreich weiter stabil dar, wenngleich etwas unruhiger. Das gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag bekannt. "Dies zeigt sich durch einen leichten Anstieg der aktiv Erkrankten, aber auch in Form einzelner Clusterbildungen."

Plus bei aktiv Erkrankten

Nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums gab es ein Plus von 14 Prozent bei den aktiv Erkrankten im Vergleich zum Stichtag vor einer Woche. Demnach wurden in den vergangenen 24 Stunden 38 Neuinfektionen verzeichnet, bei 44 neu Genesenen. Damit sei die Zahl der aktiv Erkrankten leicht auf 449 gesunken. Nach den ebenfalls am Montag veröffentlichten Daten des Innenministeriums waren es 39 Neuinfektionen.