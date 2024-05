Kanzler sprach mit Religionsvertretern über Antisemitismus

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Dienstag Religionsvertreter zu einem Round Table eingeladen, um auch über aktuelle Themen zu reden. Besprochen wurden dabei auch die Auswirkungen des Nahost-Konfliktes und die zunehmenden antisemitischen Übergriffe. Alle Teilnehmer waren sich dabei einig, dass sich die Kirchen und Religionsgesellschaften in Österreich weiterhin für ein friedliches und sicheres religiöses Miteinander einsetzen werden, teilte das Kanzleramt mit.

Es müsse allen Gläubigen, insbesondere Jüdinnen und Juden in Österreich, möglich sein, ohne Angst ihren Glauben auszuüben, gemeinsam Messen und Veranstaltungen zu feiern und religiöse Zeichen in der Öffentlichkeit zu tragen, lautete der Tenor des Treffens. "Wir müssen gemeinsam alles tun, um Extremismus und Terror zu verhindern. Die Religion darf nicht von extremistischen Ideologien missbraucht werden - dagegen stehen wir mit aller Entschlossenheit ein", wurde der Kanzler in einer Aussendung zitiert.