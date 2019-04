Andreas Schieder, das rote „Mädchen für alles“

Schieder tourt durch Österreich und will wissen, was die Leute von ihm wollen, wenn er dann im EU-Parlament sitzt. Das schreiben sie auf Postkarten, die in einen alten Wanderrucksack kommen – quasi ein „ Rucksack voller Wünsche“. Da steht etwa: „Stark gegen rechts auftreten“, oder: „Passen Sie auf unser Wasser auf“.