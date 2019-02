Die zwei Gesichter des Harald V.

Zur Person

Harald Vilimsky Geboren 1966 in Wien, wuchs Vilimsky mit seiner Mutter, einer Krankenschwester, und seinem Stiefvater in Favoriten auf. Seinen leiblichen Vater hat er nie kennengelernt; die Mutter starb, als er 16 Jahre alt war. Nach einem Lehrgang für Öffentlichkeitsarbeit war er beim Kuratorium für Verkehrssicherheit tätig. 1991 kam er zur FPÖ und lernte Strache kennen, der ihn 2004 zum Landesparteisekretär in Wien machte. 2014 wurde der frühere Nationalratsabgeordnete ins EU-Parlament gewählt. Vilimsky ist verheiratet und hat eine 18-jährige Tochter.