Vergangenes EU-Wahl-Ergebnis

Vor allem die ernüchternden Ergebnisse der vergangenen EU-Wahl ließen Moderatorin Marie-Claire Zimmermann daran zweifeln, wie umsetzbar so ein Wahlgewinn am 29. September wirklich ist. Babler selbst sei auch selbst nicht zufrieden mit dem EU-Ergebnis. Aber wie er es in aktueller Europameisterschafts-Manier formuliert, meint dieser dazu: "Anpfiff! Als Teamchef der SPÖ will ich die Tore schießen am Schluss." Der EM-Erfolg Österreichs geht scheinbar auch an Andreas Babler nicht spurlos vorbei.