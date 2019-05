Analyse: Wie Strache das Ibiza-Video umdeutet

Bauernopfer in einer großen Staatsaffäre

Spannend ist, wie sich die Motive für das Video in Straches Reden gewandelt hat: In seiner Rücktrittsrede sprach er davon, dass man mit der Veröffentlichung des Videos ihn und Johann Gudenus „gezielt beschädigen“ wollte. In seinem neuesten Statement sieht er darin nun einen „gezielten Angriff“ gegen die Bundesregierung, die Souveränität Österreichs und den Rechtsstaat an sich mit dem Ziel einer Destabilisierung der Regierung. Damit lenkt Strache den Fokus vom Inhalt auf die Hintergründe des Videos – und stilisiert sich zum kleinen Bauernopfer in einer großen Staatsaffäre.

Strache kündigt an, „alle meine Energie“ auf die Aufklärung des Falles zu legen. So hat er Anzeige gegen drei vermeintlich beteiligte Personen eingebracht. Tatsächlich arbeitet Strache an seiner politischen Reinwaschung, seinem Comeback. Nicht zuletzt geht es um sein politisches Lebenswerk. Ob ihm das gelingt, wird sich zeigen. Die Unterstützung seiner Anhänger – das machen die Tausenden Likes unter jedem seiner zuletzt wieder häufiger gewordenen Facebook-Einträge deutlich – scheint ungebrochen.