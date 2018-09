BVT-Ausschuss: Eine Razzia mit Toppits-Sackerl und Google Maps

Wer gedacht hat, dass parlamentarische Untersuchungsausschüsse langweilig sind, der wurde in der Causa BVT jedenfalls eines besseren belehrt. Alle fünf Parteien stellten präzise Fragen, die Aufklärung ist nun einen Schritt weiter. Einen Punktesieg erzielte die Opposition damit, dass alles medienöffentlich abläuft und dennoch viele neue Details ans Tageslicht kamen. Die Erkenntnisse nach den ersten zwei Tagen im Überblick:

Die Hausdurchsuchung

Beamte, die mit Toppits-Plastiksackerl in der Hand bei einer Razzia auftauchen und dann Kartons beim BVT ausborgen müssen, um die sichergestellten Daten abzutransportieren. Staatsanwälte, die ihre eigenen Anordnungen zu Hausdurchsuchungen nicht unterschrieben haben sollen (ein Richter sowieso nicht). Mitarbeiter der für Suchtgift-Razzien zuständigen Sondereinheit EGS, die nicht wussten, um was es eigentlich bei alldem geht und die alleine mit hochsensiblen Daten in Räumlichkeiten des Verfassungsschutzes waren. Ein Ex-Spionagechef, der den Code für seinen hochgeheimen Safe, einfach auf seinem Laptop abgelegt hat - allein das ist ein Sicherheitsrisiko. Eine Hausdurchsuchung, die per Googlemaps geplant wird. Man kam aus dem Staunen nicht heraus. "Ich kann dem Staatsanwalt ja keine reinhauen", meinte ein IT-Mann des BVT darüber, dass er sich gewundert hatte, was ihm eigentlich vorgeworfen wird.

Die Opposition spricht beharrlich von einem "Überfall", allerdings meinten alle Beteiligten, dass die Hausdurchsuchung "normal" und "im Rahmen" verlaufen sei. Die EGS ging nicht zimperlich vor, der Beamte der Sicherheitszentrale wurde laut seiner Aussage mit Suspendierung und Gewalt bedroht. Aber Razzien sind nichts Angenehmes für Betroffene, aus dem Ruder ist hier jedenfalls nichts gelaufen.