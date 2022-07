Das Urteil zeigt, dass Geheimnisse offenbar relativ sind: Sie dürfen ausgeplaudert werden, solange man damit niemandem schadet.

Das ist freilich sehr vereinfacht ausgedrückt – es zählt immer die individuelle Betrachtung eines Falles. „Das Gericht muss sich konkret damit auseinandersetzen, ob das Ausplaudern des Geheimnisses dazu geeignet ist, öffentliche oder berechtigte private Interessen zu verletzen“, erklärt Strafrechtsexperte Alois Birklbauer von der Uni Linz.

Die „Eignung“ ist ein wesentliches Merkmal – nur dann ist der Straftatbestand auch erfüllt. Und das „Interesse“ ist ein dehnbarer Begriff.

Das Amtsgeheimnis werde heute zurückhaltender interpretiert als noch vor einigen Jahren, sagt der Strafrechtsprofessor. Durch die Ereignisse seit dem Platzen der Ibiza-Affäre ist das öffentliche Interesse an parteipolitischen Machenschaften, Mauscheleien und damit verbundenen Ermittlungen der Justiz deutlich gestiegen. „Dieser Wertewandel in der Gesellschaft schlägt sich auch in der Rechtsprechung nieder“, sagt Birklbauer. Heißt: Die privaten Interessen von Personen, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, werden seltener als „berechtigt“ und damit schützenswert angesehen. Das zeigte sich zuletzt rund um Chats von Ex-Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid mit ÖVP-Politikern, die über den U-Ausschuss Schlagzeilen gemacht haben.

Das Pilnacek-Urteil am OLG könnte wegweisend sein, sagt Birklbauer, man müsse sich die Begründung aber noch im Detail anschauen.