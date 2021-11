Amtsgeheimnis: Heute muss Pilnacek vor die Richterin

Medienanwälte sehen es zudem als zumindest problematisch an, dass der gesamte Chat-Verlauf zwischen Pilnacek und der KURIER-Journalistin im Akt verschriftlicht wurde und vermutlich heute, Mittwoch, in der Verhandlung auch öffentlich gemacht werden wird. Medienrechtsexperte Michael Borsky spricht in diesem Zusammenhang von einer „Aushöhlung“ des Redaktionsgeheimnisses.