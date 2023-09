AMS-Chef Johannes Kopf: "Nicht-Integration kommt teurer als Integration"

Kopf sprach davon, dass das vor allem ein "Wien-Thema" sei. Denn die meisten Flüchtlinge kämen in die Stadt, um dort einen Job zu bekommen.

Integration der Frauen schwerer

Weiters ging es im Gespräch um die Integration der Frauen. Diese sei am Arbeitsmarkt noch einmal schwerer, als jene von Männern. Zum einen gäbe es das Thema der Familiengründung, dass geflüchtete Frauen also erst mit der Familienplanung starten, wenn sie in einem sicheren Land sind.

Und zum anderen: "hat es auch mit einer niedrigeren Erwerbsquote der Frauen in ihren Herkunftsländern zu tun", erklärte Kopf. "In der Kultur ist das oft noch nicht so drin. Die Frauen sollen besonders ermutigt werden, hier zu arbeiten."