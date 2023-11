SPÖ-Parteitag: Skurriles Verwirrspiel um fehlende Ex-Parteichefs

"Schlichtes Mail"

Ein roter Ex-Minister, der namentlich nicht genannt werden will, gibt sich wiederum gegenüber dem KURIER überrascht über die „Schlichtheit“ der per Mail versandten Einladung.

So verwundert es wenig, dass manche der früheren Granden sich gar nicht genau erinnern können, ob sie überhaupt eine bekommen haben. Dies beteuert etwa Ex-Kulturminister Josef Ostermayer gegenüber dem KURIER.

Deshalb fragt sich ein ehemaliger Bundesgeschäftsführer, warum man sich in der Parteizentrale in der Löwelstraße nicht einmal die Mühe gemacht habe, die Eingeladenen für alle Fälle auch noch telefonisch zu kontaktieren. Könne doch ein einfaches Mail leicht übersehen werden. Nachsatz: „Auch Rendi-Wagner hat es geschafft, alle ihrer Vorgänger gemeinsam zu einer Veranstaltung zu bringen“, sagt er zum KURIER. Der ehemalige Spitzenfunktionär meint damit das SPÖ-Event „Ein Land. Eine gemeinsame Zukunft“ im März 2022 in Wien – mit medienwirksamen Bildern der Parteichefin im Kreise der Ex-Obleute.

"Herzeigbares Ergebnis"

Im Zusammenhang mit dem Parteitag spricht Vranitzky dem KURIER gegenüber von einem „herzeigbaren Wahlergebnis“ für Babler, der mit 88,76 Prozent wiedergewählt wurde. Zu den inhaltlichen Beschlüssen (etwa die Forderung nach Arbeitszeit-Verkürzung) gibt er sich zurückhaltend: „Man ist den Weg gegangen, den man für angebracht hält. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“ Solange die SPÖ ein gutes Wahlergebnis erziele, „soll mir das recht sein“.