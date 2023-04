Alt-Innenminister Karl Blecha feierte seinen 90er

Heute sind sie wieder in aller Munde, die Mehrheiten abseits von ÖVP und FPÖ. Sowohl Hans Peter Doskozil als auch Andreas Babler versprechen der SPÖ-Basis Regierungen ohne Blau und Schwarz.

Doch das scheint ziemlich illusorisch. In Wahrheit hat es Mehrheiten gegen FPÖ und ÖVP seit der Nationalratswahl 1979 in Österreich nie mehr gegeben. Einer der Architekten der linken Mehrheiten in den 1970er-Jahren war Karl "Charly" Blecha. Bruno Kreiskys legendärer Wahlkampfleiter feiert seinen 90. Geburtstag.

Blecha dankt mit den Worten: "Ich freue mich, Mitglied dieser Wunder-, wunderbaren Familie zu sein“, gemeint: die SPÖ.

Pionier in der Wahlanalyse

Blecha war ein Pionier in der Wahlanalyse, er begründete das Meinungsforschungsinstitut IFES und führte die empirische Sozialforschung als Basis für Wählerforschung in Österreich ein.

Drei Mal erreichte die SPÖ mit ihm als Wahlkampfleiter die absolute Mehrheit (1971, 1975, 1979). In der rot-blauen Koalition ab 1983 berief der damalige Kanzler Fred Sinowatz Blecha zum Innenminister. Umstritten war sein Polizeieinsatz in der Hainburger Au. Blecha war auch in der ersten großen Koalition unter Franz Vranitzky noch Innenminister, trat aber 1989 unter dem Druck zweier Untersuchungsausschüsse (Noricum und Lucona) zurück.

1999 wurde er Obmann des Pensionistenverbands und erlebte einen dritten Frühling in der SPÖ. 2018 legte er diese Funktion aus Altersgründen zurück.

Zu Blechas engen Weggefährten in der SPÖ zähl(t)en der spätere Wiener Bürgermeister Leopold Gratz (Vorgänger und "Erfinder" von Helmut Zilk) sowie Alt-Bundespräsident Heinz Fischer.