Als Kanzler Kurz im Haus der Industrie im Lift stecken blieb

Tag 2 in Berlin. Gleich in der Früh trifft Sebastian Kurz Joachim Gauck, den früheren deutschen Bundespräsidenten. Von dort eilt er weiter ins Haus der deutschen Industrie, wo man schon auf den Bundeskanzler aus Österreich wartet. Industriepräsident Dieter Kempf holt Kurz im Foyer ab und stellt sich mit ihm in den Lift. Die Türen der vollbesetzten Kabine schließen sich, aber der Lift steckt.

Etwas peinlich für die Industrievertreter – der Lift stammt nämlich von einem deutschen Paradebetrieb, dessen Namen Kempf später im Sitzungssaal vor den wartenden Gesprächsteilnehmern nobel verschweigen wird.

Klaustrophob ist Sebastian Kurz jedenfalls nicht, davon konnte sich der KURIER, der ebenfalls in der Liftkabine steckte, überzeugen. Allerdings hatte der Kanzler ein Flashback.