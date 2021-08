"Als Bodensediment wird uns Antisemitismus noch lange Zeit begleiten"

Die Bundesregierung hat eine Antisemitismus-Strategie…

… mit über 30 Maßnahmen ins Leben gerufen. Eine davon ist die Einrichtung der Demokratiewerkstatt. Im Zuge dessen haben wir ein Kompendium herausgegeben, in dem jeder nachlesen kann, welche Worte und Ausdrücke antisemitisch sind, was sie bedeuten und warum sie nicht mehr zu verwenden sind. Ein ganz wesentliches Engagement gegen Antisemitismus ist die KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Der Besuch von jungen Menschen dort hat eine ungeheure Wirksamkeit, weil der Ort die Gräuel des Holocaust unmittelbar macht. Junge, integrierte Migranten müssten in der KZ-Gedenktstätte Mauthausen aufgrund der eigenen Leidensfähigkeit und ihrer Flucht erkennen, dass Antisemitismus keinen Platz haben kann in ihrem Leben.

Wann werden wir diesen Preis in Österreich vielleicht einmal nicht mehr brauchen, weil der Antisemitismus im Sinken und nicht im Steigen begriffen ist?

Numerisch gesehen ist der Antisemitismus nicht mehr geworden, er wird nur schärfer artikuliert. Als Bodensediment, befürchte ich, wird uns der Antisemitismus noch lange Zeit begleiten – entschlossen dagegen aufzutreten, das wird die Aufgabe dieser und der folgenden Generationen sein.