Alm: "Neos muss sich noch schärfer positionieren"

Die Neos teilen gerne aus. Müssten sie das in einer Koalition ändern?

Sollte Neos regieren, ist eine Koalition mit entweder der ÖVP oder der SPÖ kaum vermeidbar – ebenso die Beißhemmung. Man muss diesen Trade-off in Kauf nehmen, sich für die Dauer einer Regierungsbeteiligung nicht gegen den Koalitionspartner zu wenden. Eine Koalition ist ein Kompromiss.

Wie beurteilen Sie Meinl-Reisingers Performance?

Sehr gut. Sie ist nicht so exzentrisch wie Matthias Strolz, aber sie beherrscht eine große Kunst: Sie kann authentisch in die Lebensrealität anderer Menschen eintauchen. Und sie versteht das, was sie erzählt.