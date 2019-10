Alles Porsche, oder was? SPÖ-Schlagabtausch zu Luxus-Problem

Heute will SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf einem Parteipräsidium den intern ersehnten Neustart beginnen, nötige Reformen nach dem Wahldebakel einleiten und endlich die parteiinternen Flügelkämpfe beenden. Ob das gelingt ist mehr als fraglich. Die Querschüsse in der SPÖ wollen nicht und nicht aufhören. Und teils sind daran Leute aus Rendi-Wagners Umfeld selbst schuld.

So geschehen bei Thomas Drozda. Dem glücklosen Ex-Bundesgeschäftsführer, der am Tag nach der Nationalratswahl zurück getreten ist, wurde nachgetreten. Als er seine Sachen aus der SPÖ-Zentrale in der Wiener Löwelstraße abholte, fuhr er mit seinem privaten Porsche vor. Sofort kursierten Fotos von Drozda mit seinem Edel-Gefährt im Netz.

Doch anstatt diese Debatte Debatte sein zu lassen, heizt sie ausgerechnet Drozda nun wieder an. Er meldete sie via Twitter zu Wort.