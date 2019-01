Alles neu in der digitalen Arbeitswelt

Dolmetscher-Arbeit

Die junge Frau verantwortet in der Presseabteilung der Post jene Inhalte, die das Unternehmen aus Werbe- und Imagegründen auf den diversen Internet-Kanälen von Facebook über LinkedIn bis Xing heraus gibt. Twitter und Youtube sollen 2019 verstärkt dazu kommen. „Man muss neugierig sein in diesem Beruf, man muss Spaß haben, Dinge auszuprobieren, und oft komplizierte Inhalte kompakt übersetzen. Das ist auch Dolmetscher-Arbeit.“



Ausdeutschen muss man in der Debatte über die Arbeitswelt der Zukunft noch vieles. Vor allem Sorgen und Ängste, dass der Computer, der Roboter, die künstliche Intelligenz dem Menschen die Arbeit ab- und damit bald wegnimmt. Jeder zweite Job ist vom Aussterben bedroht, sagte eine Oxford-Studie schon 2013 voraus. Doch solch düsteren Szenarien stehen auch optimistische Zukunftsbilder gegenüber, in denen intelligente Maschinen die Arbeit erleichtern, die Produktion wesentlich günstiger machen und so neue Absatzchancen und Betätigungsfelder für Unternehmen und ihre Beschäftigten bieten. Das funktioniert auch in sehr alten Berufen – wie beispielsweise bei den Steinmetzen.

Zu den längst üblichen „Werkzeugen“ – vom Handy, über den Computer bis hin zur virtuellen Visitenkarte des Unternehmens, der Homepage – kommt bei Steinmetz-Betrieben immer öfter die 3D-Design-Software am superschnellen Rechner dazu. Und später der Hochleistungs-Fräsroboter etwa für den Naturstein-Waschtisch, gefertigt aus einem wuchtigen Marmorblock. Denn längst produziert der moderne Steinmetz-Betrieb nicht mehr nur Grabsteine, erzählt Bundesinnungsmeister Wolfgang Ecker aus dem Berufsalltag seiner Kollegen und von den „Riesenchancen, intensiver als je zuvor auf die individuellen Wünsche unserer Kunden eingehen zu können“.



Der Fachkräftemangel verschärfe den Trend zur Automatisierung, sagt Ecker. Letztlich sei der Einsatz der neuen Maschinen eine Frage der Präzision, aber ebenso eine Zeit- und damit Kostenfrage.