Freizeit- und Arbeitsforscher Peter Zellmann im Interview

Sie plädieren auch für ein Grundeinkommen. Ist das die Lösung für eine Zukunft, in der die Roboter die Arbeit erledigen?

Man muss zuerst den Begriff definieren und zwar: Die ersten 1000 Euro, egal wie verdient, ob als Notstandshilfe, Einkommen oder Pension heißen in Zukunft bedingungsloses Grundeinkommen, weil es ja wirklich alle bekommen sollen. Nur so kann es funktionieren. Sonst schürt man nur die Neidgesellschaft. Es wird von allen finanziert und alle bekommen es, auch der Millionär. Es wäre die Beteiligung der Gesamtbevölkerung an der ungeheuren Produktivitätssteigerung in Zeiten von Digitalisierung und Roboterisierung. Das sollte einmal ernsthaft durchgedacht werden. Das Modell kostet für Österreich vier Prozent vom BIP und ist damit in einer theoretisch machbaren Größenordnung.

Wieviele Arbeitsplätze werden verloren gehen? Studien sprechen von bis zu 50 Prozent.

Das weiß niemand. Fix ist, es gehen ganz sicher Arbeitsplätze verloren, weil das ist ja der Sinn der Automatisierung. Die neuen Jobs, die das halbwegs ausgleichen, können nur in der personenbezogenen Dienstleistung entstehen.

Müssen wir also alle zu Computer-Experten werden?

Nein, wir sind die Anwender und müssen den Umgang mit den digitalen Möglichkeiten lernen wie früher Geschichte und Geografie. Und wir brauchen Vermittler zwischen den gigantischen technischen Möglichkeiten und der tatsächlichen Nutzung im Alltag. Dort entstehen viele Berufe, die die Probleme anderer Menschen lösen. Dieses Feld reicht vom Kindergarten bis zur Pflege im hohen Alter. Es gibt umgekehrt keine Branche, keinen Beruf, der von der Automatisierung nicht betroffen ist – auch Lehrer, Ärzte, Anwälte, Journalisten. Vor allem die hochqualifizierten Jobs sind das. Der Tellerwäscher wurde ja bereits durch den Geschirrspüler ersetzt.