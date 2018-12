Digitalisierung: Mehr Trippelschritt als Turbo

Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung DSGVO sowie zahlreiche IT-Infrastrukturprojekte im Zuge der Digitalisierung treiben das Geschäft des US-Technologiekonzerns Dell in Österreich. „Wir erwarten uns ein zweistelliges Umsatzplus“, freut sich Stefan Trondl, General Manager von Dell EMC in Österreich. Konkrete Zahlen darf er nicht nennen.

Dell schloss sich im Vorjahr mit dem US-Datenspeicher-Spezialisten EMC zusammen und ist mit rund 140.000 Beschäftigten weltweit der größte private Anbieter von IT-Infrastruktur (Notebook, Server, Storage, Cloud-Lösungen).

„Die DSGVO und Cybersicherheit waren bis Mai sicher das beherrschende Thema bei unseren Kunden, davon haben wir natürlich profitiert“, erläutert Trondl dem KURIER.

Digital Transformation Index

Auch für das kommende Jahr ist der Dell-Chef zuversichtlich und verweist auf eine weltweite Umfrage unter 4600 Unternehmen, die Dell gemeinsam mit dem Speicherhersteller Intel durchführte. Dieser „Digital Transformation Index“ ortet großen Aufholbedarf in Sachen Digitalisierung. Von den 100 befragten Austro-Unternehmen sieht sich lediglich ein Prozent als „Digital Leader“, 18 Prozent sehen sich zumindest gut vorbereitet und wollen investieren.

Die Mehrheit tastet sich eher behutsam an das Thema heran. 30 Prozent haben bislang kaum Investitionen in die Digitalisierung getätigt, immerhin 13 Prozent haben dies auch in Zukunft nicht vor. „ Österreich ist nicht unbedingt ein Markt, der schnell reagiert, aber auch nicht unbedingt am langsamsten“, fasst Trondl das Ergebnis zusammen. Einige Branchen wie die Banken seien schon sehr weit, andere würden den Nutzen der Digitalisierung noch nicht wirklich erkennen.