Van der Bellen: Der Herr Professor erklärt die Politik

Das bestätigt auch Sprachwissenschaftler Martin Reisigl von der Uni Wien, der in Van der Bellens Reden ein partizipatives Demokratieverständnis erkennt – etwa in den Versuchen, die in der Verfassung verankerten Verfahren in einfachen Worten zu erklären. Diese Erklärungen erfüllen gleich zwei Funktionen, erklärt Reisigl. Nämlich: „Möglichst vielen klarzumachen, was gerade passiert, und dadurch auch etwaigen Ängsten vor einem politischen Chaos vorzubauen.“

Einfache Sprache

Einfache Sprache, das ist nicht nur eine Formulierung, sondern ein Konzept. Ziel ist es, Sprache durch kurze Sätze, einfache Satzstrukturen und den Verzicht auf Fremdwörter für möglichst viele verständlich zu halten.

Van der Bellen schafft das zwar nicht zur Gänze, aber doch recht anständig, urteilen Expertinnen wie Walburga Fröhlich von der Grazer Firma Capito, die Texte in einfache Sprache überträgt. „Seine Reden sind ganz eindeutig einfacher zu verstehen als andere politische Reden“, analysiert sie.

Wenige Schachtelsätze, dafür viele Beispiele und wiederkehrende Erklärungen, warum er jetzt was in welcher Reihenfolge tut, machen es leicht, VdB zu folgen.