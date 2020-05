Aktionstag: Mikl-Leitner wirbt für Wehrpflicht

Ginge es nach den Schülern der Oberstufe des Bundesrealgymnasiums in Rohrbach (OÖ), würde es in Österreich künftig ein Berufsheer geben. Mit 51 Prozent eine klare Entscheidung, berichten die Geschichtslehrerinnen Elisabeth Mayrhauser und Ludmilla Leitner, die in den Tagen vor der Volksbefragung bei ihren Schülern vorgefühlt haben. Ein Heer aus Profis und ein freiwilliges soziales Jahr sei dem Vernehmen nach eine willkommene Alternative zum „Zwangsdienst“. Nur 37 Prozent wollen die allgemeine Wehrpflicht beibehalten.

„Viel interessanter finde ich den hohen Anteil an ungültigen Stimmen“, sagt Mayrhauser. 12 Prozent der Befragten ließen ihren Musterwahlzettel ohne Kreuzerl zurückgehen. Der Grund? „Einige hatten mit der Fragestellung ein Problem oder fühlten sich mangelhaft informiert. Das ist ihr Weg, ihren Unmut zu zeigen “, sagt Mayrhauser.

Dabei sind die 183 befragten Mädchen und 80 Burschen im Alter von 15 bis 19 Jahren so umfassend vorbereitet wie kaum jemand in ihrem Alter. Podiumsdiskussionen in der Klasse, Debatten am Schulhof, ganze Unterrichtsstunden des Abwägens zwischen Pro und Contra – sogar der Originalunterlagen des Bundesheeres habe man sich bedient, sagen die Lehrerinnen.

„Wir sehen uns nicht in der Lage, so etwas zu entscheiden. Das ist die Aufgabe der Politiker. Für uns besteht vor allem deshalb Klärungsbedarf, weil es noch immer kein konkretes Konzept gibt“, spricht die 17-jährige Magdalena Panzenböck vielen ihrer Mitschüler aus der Seele. „Direkte Demokratie“ stellen sie sich anders vor.

Von der Politik sei man generell enttäuscht. „Dieser Hickhack bringt uns nicht weiter. Es gibt keinen Politiker, dem man etwas glauben kann“, so der Tenor in der Jungwählerschaft. Schüler Daniel Wöss (17) wird deutlicher: „Es darf keine parteipolitische Entscheidung sein. Die Roten und Schwarzen ändern eh wieder ihre Meinung, also sollte sich jeder seine eigene bilden.“ Von Politikverdrossenheit könne aber keine Rede sein, betont Leitner. „Das Interesse an der Tagespolitik ist sehr groß. Wir fangen mit der politischen Bildung im Geschichtsunterricht an, bevor sie im wahlfähigen Alter sind. Mit den 14- bis 15-Jährigen gibt es oft die lebendigsten Diskussionen.“ Bezüglich ihrer eigenen Tendenz halten sich die beiden Lehrerinnen bedeckt. Der Politikunterricht solle so objektiv wie möglich sein. Mayrhauser verrät nur so viel: „Es ist zu hinterfragen, ob man die Verantwortung bei einem so komplexen Thema überhaupt ans Volk weiterreichen sollte.“