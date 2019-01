Auch Tirols schwarzer AK-Präsident fordert Zusatz-Feiertag

An Tirols AK-Präsident führt dieser Tage kein Weg vorbei. Erwin Zangerl (FCG) lächelt in Innsbruck an praktisch jeder Ecke von Plakaten. Die Konkurrenz des ÖVP-Politikers ist hingegen fast unsichtbar. Und so scheint es beinahe so, als würde der 61-Jährige Wahlkampf mit sich selbst führen. „Ich finde es schade, dass die anderen so zurückhaltend werben“, sagt er darauf angesprochen.

Die FPÖ, die nach einem Zerwürfnis mit den eigenen Kammerfunktionären als Partei antritt, kritisiert, dass Zangerl einen „Millionen-Euro-Wahlkampf“ mit „Zwangsbeiträgen“ führen würde. Der AK-Präsident beziffert die Kosten seiner Kampagne auf Nachfrage hingegen auf 250.000 Euro – aus Fraktionsgeldern (also der Parteiförderung in der AK) und Eigenbeiträgen der Funktionäre. „Da bekommt er eine lange Nase, wenn er das behauptet“, sagt FPÖ-Chef Markus Abwerzger dazu.