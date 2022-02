AK-Präsidentin Anderl: "Wir haben genug Geld, es ist nur falsch verteilt"

Die Rücktritte von SPÖ-Oberösterreich-Chefin Birgit Gerstorfer und SPÖ-OÖ-Geschäftsführer Georg Brockmeyer will Anderl nicht kommentieren. "Es passieren immer irgendwelche Dinge. Ich sage ganz ehrlich, ich kann nicht beurteilen, was in Oberösterreich war." Dass die SPÖ immer wieder mit Parteiinterna auf sich aufmerksam macht und damit schadet, beantwortet die AK-Präsidentin wie folgt: "Wir sollten wieder unsere Tätigkeit aufnehmen. Was links und rechts passiert, das sollen sich andere ausmachen". Innerhalb der SPÖ mangle es derzeit an Absprachen und Kommunikation. "Es gibt gute Ideen aus dem Burgenland, gute aus dem Westen."