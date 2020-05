Kaske: Mitarbeiter beim AMS "geparkt"

Das Problem: Sie soll wieder abgeschafft bzw. eingetauscht werden gegen das Bonus/Malus-System, um mehr Ältere in Beschäftigung zu halten bzw. zu bringen. Denn die Hoffnung der SPÖ ist, dass die Wirtschaft endlich ihren Widerstand gegen das Bonus/Malus-System aufgibt, wenn die verhasste Auflösungsabgabe abgeschafft wird. Für die Saison-Problematik wäre das freilich ein Schuss ins Knie. Daher wird auch eine zweite Idee diskutiert, die schon einmal auf dem Tapet einer Regierungsklausur war: Eine zweiwöchige Wartefrist beim Arbeitslosengeld. Die Betroffenen würden in diesem Modell erst ab der dritten Woche ihr Arbeitslosengeld bekommen, dann aber um 20 Prozent mehr Geld – bis zum Ende der zwölften Woche (so gleicht sich der Verlust der ersten zwei Wochen im Regelfall wieder aus).

Dieses Modell soll zwei Effekte haben: Einerseits würde sich die Praxis der Kurzfrist-Arbeitslosigkeit auf AMS-Kosten nicht mehr rechnen, andererseits würde das Auslaufen des erhöhten Arbeitslosengeldes am Ende der zwölften Woche einen neuen Anreiz zur Arbeitsaufnahme bieten. In diese Richtung gehen auch Überlegungen die Notstandshilfe künftig nicht mehr unbegrenzt auszubezahlen, sondern nur noch befristet. So sollen "Inaktivitätsfallen" vermieden werden. Derzeit bekommen Jobsuchende zuerst Arbeitslosengeld und dann de facto "ewig" die Notstandshilfe.