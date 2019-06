Ärztemangel: Kein Bedarf an mehr Medizin-Studienplätzen

Doskozil brachte zusätzlich die Idee ins Spiel, insbesondere deutsche Studierende dazu zu verpflichten, nach dem Studium eine gewisse Zeit in Österreich beruflich tätig zu sein. Andernfalls müsse man andenken, die Kosten für das Medizinstudium, laut Doskozil etwa 150.000 bis 200.000 Euro bei Mindeststudienzeit, von den ausländischen Studierenden zurückzufordern.

Aber wären das sinnvolle Maßnahmen? Ein KURIER-Faktencheck.

Wie viele Medizin-Studienplätze gibt es?

Für das Studienjahr 2019/20 stehen an den öffentlichen Universitäten in Wien, Graz, Innsbruck und Linz 1.536 Plätze für Humanmedizin zur Verfügung. Dazu kommen 375 Plätze an Privat-Unis.

Wie viele davon sind für Österreicher reserviert?

75 Prozent der Plätze an den öffentlichen Universitäten sind für Österreicher reserviert. Weitere 20 Prozent stehen EU-Bürgern zur Verfügung, die restlichen 5 Prozent Drittstaats-Angehörigen.