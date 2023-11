Ärztekammer wehrt sich gegen geplante Entmachtung

Gesamtverträge

Das bisherige System, das bewusst jenes der Kollektivverträge kopiert habe, hatte seinen Sinn, argumentierte Kammeramtsdirektor Johannes Zahrl. Dadurch musste nicht der einzelne Arzt mit der Kasse verhandeln, sondern die Verhandlungen führten "zwei Verbände auf Augenhöhe". Über allem stand das Prinzip "Balance of Power", so Zahrl. Mit diesem Gesetzespaket werde diese Balance aber aus dem Gleichgewicht gebracht. Dabei erfolgen die Gesetzesänderungen "ohne Not", schließlich habe das System "bisher gut funktioniert", argumentierte er.

Drastischer wurde der stellvertretende Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte, Dietmar Bayer: "Uns wurde die Sozialpartnerschaft mit diesem Entwurf aufgekündigt. Das ist ein Desaster." Dabei gehe es um Kontingentierung und einen Sparkurs. Man sehe keine Stärkung des niedergelassenen Bereiches darin. Einer Privatisierung der Medizin sei damit "Tür und Tor" geöffnet. Damit verabschiede man sich von einem solidarischen Gesundheitssystem, sagte Bayer: "Es brodelt, die Ärzte sind aufgebracht. So kann man mit uns als Ärzte nicht umgehen."

Dass die internen Streitigkeiten in der Wiener Ärztekammer rund um die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Beschaffungsplattform Equip4Ordi (E4O) die Kammerführung zu sehr abgelenkt hätte, stellte man in Abrede. Schließlich hätte dies die Wiener Ärztekammer und nicht die Bundesärztekammer betroffen, so Bayer. Die Standesvertretung sei bewusst "außen vorgelassen" worden. "Normalerweise bindet man alle Partner mit ein, wenn es so derartige Veränderungen gibt", kritisierte Bayer: "Die Schuld der Ärztekammer zuzuschieben, ist nicht der richtige Weg." Außerdem bestehe die Standesvertretung nicht nur aus einer Person, so Steinhart. "Ich habe Stellvertreter, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben."