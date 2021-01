Ärztekammer: Regierung soll mehr Impfstoffe beschaffen

Die Österreichische Ärztekammer (ÖAK) hat am Donnerstag einen Appell an die Regierung gerichtet, weiteren Impfstoff zu beschaffen, damit die Durchimpfung der Bevölkerung schneller vorangehe. "Der Impfprozess hat schleppend begonnen und muss an Tempo zulegen", appellierte ÖAK-Präsident Thomas Szekeres an die Verantwortlichen. "Die Nachfrage ist nun sehr hoch - aber es fehlt der Impfstoff", sagte Harald Mayer, Vizepräsident und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte der ÖAK.