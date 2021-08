Absage an Kurz-ÖVP, aber Ja zu einer Doskozil-SPÖ: Orientiert sich FPÖ neu?

Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger spricht sich strikt gegen eine Neuauflage einer türkis-blauen Koalition nach der nächsten Nationalratswahl aus. Gleichzeitig bringt er eine andere Machtoption in Spiel: eine Koalition mit der SPÖ unter einem Vorsitzenden Doskozil. „Mit Doskozil wäre durchaus eine Möglichkeit gegeben“, so Abwerzger. Mit der derzeitigen Parteiführung rund um Pamela Rendi-Wagner würde es für eine „echte Koalition“ hingegen wohl nicht reichen. Bei der SPÖ handle es sich derzeit um eine „gespaltene Partei“, erklärt der Tiroler FPÖ-Chef im APA-Sommerinterview unter Anspielung auf die immer wiederkehrenden Konflikte zwischen Rendi-Wagner und Doskozil.

"Von Infantilen regiert"

Eine erneute Zusammenarbeit mit der „türkisen Schnöseltruppe“ um Bundeskanzler Sebastian Kurz sei jedenfalls ein „absolutes No-Go“, das sei „nicht einmal in meinen kühnsten Träumen vorstellbar“, sagt Abwerzger. Er gehe davon aus, dass dies auch die Mehrheitsmeinung innerhalb der freiheitlichen Partei sei: „Es kann keine Zusammenarbeit mehr mit der Kurz-ÖVP geben.“ Allein was sich da „an Grauslichkeiten in den Chats“ aufgetan habe, reiche schon, um eine solche Option auszuschließen, meint Abwerzger: „Man hat ja geglaubt, wir werden von Infantilen regiert. So wie ich schreibe, denke ich auch.“

"Bündnisse in Sachfragen"

Auch der von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl zuletzt immer wieder ventilierte Kooperation mit SPÖ, Grünen und NEOS kann der FPÖ-Landesparteiobmann etwas abgewinnen. Nicht Koalitionen, aber „Bündnisse in Sachfragen“ hält er für durchaus möglich. Man sollte zudem nicht immer nur in Koalitionen denken, sondern auch die Möglichkeit des koalitionsfreien Raumes in Betracht ziehen - dies gelte sowohl für die Bundesebene, als auch für die Tiroler Landesebene.