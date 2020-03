ABC-Abwehrtruppe sind Spezialisten in Sachen Coronavirus

Der erste, von der Polizei in der Corona-Krise erbetene Assistenzeinsatz erfolgte vorige Woche in einer virusverseuchten Polizeiinspektion in Niederösterreich. Ein 10-Mann-Team aus Korneuburg rückte aus und desinfizierte mit entsprechendem Gerät und Desinfektionsmitteln die Räume und Fahrzeuge.

Die Spezialisten sind geschult, sie wissen, mit welchem Mittel, bei welcher Oberfläche und mit welchem Gerät am effizientesten das Virus beseitigt wird – und auch, wie man das Desinfektionsmittel samt dem zerstörten Virus entsprechend beseitigt und entsorgt.

Labors, Polizei, Spitäler

Im Kampf gegen das Coronavirus bietet die ABC-Abwehrtruppe Desinfektionsmaßnahmen für Innenräume wichtiger Infrastruktur-Einrichtungen an. Hauptmann Eva Rinner, Leiterin der Lehrabteilung, in der alle ABC-Kadersoldaten ausbildet werden, nennt als Beispiele Räume der Polizei, Labors, Krankenzimmer oder ganze Trakte in Spitälern, wenn es hart auf hart kommen sollte. „Überall, wo rasch die Einsatzbereitschaft von systemwichtigen Organisationen wiederhergestellt sein muss.“