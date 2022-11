Ab 2023 gibt es keinen Einbau von Gasheizungen in Neubauten mehr

Das Gesetz sieht vor, dass ab 1.1.2023 keine Gasheizungen mehr in neuen Gebäuden errichtet werden dürfen. Für den Umstieg von Gas-Heizungen gibt es 9.500 Euro. Private Haushalte bekommen beim Tausch eines alten Ölkessels 7.500 Euro Bundesförderung. Auch die Renovierung von Gebäuden wird staatlich unterstützt. Spezielle Förderungen gibt es für mehrgeschossigen Wohnbau.

Bis 2035 sollen Ölheizungen getauscht werden. Bis 2040 müssen alle Gasheizungen in Österreich durch ein modernes, erneuerbares Heizsystem ersetzt oder mit erneuerbarem Gas betrieben werden. Bis 2026 stehen dafür zwei Milliarden Euro zur Verfügung.

Für den Beschluss des Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Dazu werde man nun, so Gewessler und Arbeitsminister Martin Kocher nach dem Ministerrat am Mittwoch, Gespräche mit den Oppositionsparteien führen.

Strompreiskosten-Ausgleichsgesetz

Das ebenfalls beschlossene Strompreiskosten-Ausgleichsgesetz 2022 soll einen Ausgleich für die heuer anfallenden Strompreiskosten darstellen. Die geplante Förderung umfasse einen Ausgleich der indirekten CO2-Kosten für 2022. Ansuchen auf Förderung können von Unternehmen gestellt werden, die im Kalenderjahr 2022 indirekte CO2-Kosten zu tragen haben und in einer Anlage oder in mehreren Anlagen Produkte (z.B. Lederbekleidung, Holz, Papier, Stahl, Kupfer, Aluminium, Chemikalien, etc.) herstellen.

Anträge ab 1.1. bis 30.6.2023

Anträge können für den Anteil des Jahresstromverbrauchs gestellt werden, der über 1 GWh liegt. Abgewickelt wird die Förderung über die Austria Wirtschaftsservice GmbH.