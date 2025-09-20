90,56 Prozent für Lercher bei steirischem SPÖ-Landesparteitag

Der neue Vorsitzende der SPÖ Steiermark, Max Lercher, hat bei der Direktwahl durch die rund 15.000 stimmberechtigten Parteimitglieder 90,56 Prozent Zustimmung erhalten. Das Votum hatte im Mai begonnen. 48 Prozent hatten mitgestimmt. Das Ergebnis ist am Samstag beim Landesparteitag in Premstätten südlich von Graz bekannt gegeben worden. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Der Parteitag der steirischen Roten hatte traditionell mit einem Frühstück, begleitet von Jazzklängen, begonnen. In der Premstätten Halle am Schwarzlsee war überall "Deine Lebensrealität. Mein Auftrag" zu lesen, Lerchers Motto. Hinzu kamen auffällige Markierungslinien am Boden, die beispielsweise den Weg zum Catering wiesen. "Klare Linie mit Max Lercher" lautete die dazu passende Erklärung.

Rund 400 Delegierte sowie etwa 600 weitere Gäste waren zum Parteitag gekommen. Auf sämtlichen Stühlen hingen weiße Stoffsackerl mit dem Motto und dem Konterfei von Lercher in Rot aufgedruckt. Neben gratis Pickerl und Bierdeckel mit demselben Branding gab es auch T-Shirts mit dem durchaus einprägsamen Aufdruck zu je zehn Euro zu kaufen. Zum Einzug erhielt Lercher Standing Ovations sowie herzliche Begrüßungen etwa durch seine Vorgänger Michael Schickhofer und Anton Lang sowie auch Staatssekretär Jörg Leichtfried.