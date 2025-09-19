Positionspapier: So will die ÖVP Sozialbetrug bekämpfen

Die Regierung feilt an einem Paket für Betrugsbekämpfung. Für die SPÖ verhandelt federführend Finanzminister Markus Marterbauer, für die ÖVP Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, für die Neos der politische Direktor Lukas Sustala. Aber was ist „Betrugsbekämpfung“?

Laut Regierungsprogramm geht es um Steuerbetrugsbekämpfung. Marterbauer hat dazu jüngst Expertenvorschläge vorgelegt. Ein dazugehöriges Gesetz soll heuer beschlossen werden, die Legistik sei den Koalitionspartnern am Freitag übermittelt worden, heißt es aus dem Büro des SPÖ-Ministers auf KURIER-Anfrage. Man gehe von einer zügigen Umsetzung des Pakets und davon aus, dass die ÖVP das auch so sehe und nicht verzögern wolle. Wie ist das zu verstehen?

Nun, die ÖVP definiert Betrugsbekämpfung zur Irritation der SPÖ etwas breiter: Auch Sozialmissbrauch soll Teil des Pakets werden.