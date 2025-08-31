Online-Betrug mit Kryptowährung: Kärnter um Zigtausende Euro geschädigt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Professionelle Kriminelle haben einem Kärntner im Bereich der Kryptowährungen einen beträchtlichen finanziellen Schaden beschert. Ein 53-jähriger Mann aus Klagenfurt erhielt am 27. August eine SMS, die ihm mitteilte, dass in Schanghai versucht wurde, auf sein Konto bei einem Onlinedienst für den Handel von Kryptowährungen zuzugreifen. Er solle die mitgeteilte Wiener Telefonnummer wählen und mit dem Mitarbeiter sprechen.

Bei dem Gespräch konnte ihm anschließend ein Englisch sprechender Mann mit sehr guten Fachkenntnissen dazu überreden, eine App herunterzuladen und Kryptowährungssummen von seinem Konto auf ein anderes zu transferieren. Damit sollte das Geld vor "unberechtigten Zugriff geschützt werden“.