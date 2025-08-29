Schwerer Unfall in Kärntner Pflegeheim: Diversion für Heimhelferin

Nach einem Unfall in einem Kärntner Pflegeheim, bei dem eine 90-jährige Bewohnerin schwer verletzt wurde, hat eine involvierte Heimhelferin am Freitag am Landesgericht Klagenfurt eine Diversion erhalten. Sie hatte die Bewohnerin vom Bett in einen Rollstuhl umlagern wollen, obwohl sie nicht die dafür notwendige Ausbildung hatte - dabei fiel die Seniorin zu Boden. Freigesprochen wurde die Pflegedienstleiterin, ihr konnte kein Verschulden nachgewiesen werden.

Gefährliche Umlagerung Beide Frauen waren wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Der Pflegedienstleiterin war vorgeworfen worden, dass sie Bescheid gewusst hätte, dass auch Heimhelferinnen ohne die Beiziehung von Fachkräften Umlagerungen vorgenommen hatten. Das bestritt sie aber vehement: Sie betonte, den Helferinnen sei regelmäßig eingeschärft worden, keine Umlagerungen ohne qualifizierte Hilfe vorzunehmen. Dem standen aber Zeugenaussagen entgegen, in denen von einer äußerst knappen Personalsituation die Rede war. "Da hat jeder geschaut, dass wir zackig arbeiten. Die Morgenpflege hat teilweise bis zu Mittag gedauert", sagte etwa ein Diplompfleger aus.