Nach Hundebiss: Besitzerin von Mann mit Axt bedroht

Im Bezirk Völkermarkt soll ein Hundebiss am Dienstagvormittag einer mutmaßlichen Bedrohung mit einer Axt nach sich gezogen haben. Gegen 10:00 Uhr wurde ein 44-jähriger Einheimischer vom Hund einer 30-jährigen Frau in den Fuß gebissen. Daraufhin soll der Mann die Hundebesitzerin mit dem erhobenen Werkzeug bedroht haben. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei .

Schneller Fahndungserfolg

Im Anschluss leiteten die Beamten umgehend eine Fahndung ein. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später im Nahbereich angehalten und vorläufig festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe, wurde von den Einsatzkräften aufgefunden und sichergestellt.

Der 44-jährige Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt. Die genauen Umstände des Vorfalls, einschließlich der Situation mit dem Hundebiss, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ob gegen die Hundebesitzerin ebenfalls ein Verfahren eingeleitet wird, ist derzeit nicht bekannt.