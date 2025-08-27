86-Jährige verursacht Auffahrunfall und beschädigt vier Fahrzeuge

Bei einem Auffahrunfall auf der B100 Drautalstraße wurden am Mittwochvormittag vier Fahrzeuge beschädigt und eine 86-jährige Frau verletzt. Der Unfall ereignete sich kurz nach halb zehn Uhr im Bereich des Festungsbergtunnels, wo aufgrund von Sanierungsarbeiten stockender Verkehr herrschte.

Kettenreaktion durch Auffahrunfall

Drei Fahrzeuge, gelenkt von einer 46-jährigen und einer 55-jährigen Frau aus dem Bezirk Spittal sowie einem 67-jährigen kroatischen Staatsbürger, hielten verkehrsbedingt vor dem Tunnel an.

Die 86-jährige Frau soll laut Polizeibericht aus bisher unbekannter Ursache nicht mehr rechtzeitig anhalten haben können und prallte auf das Fahrzeug des Kroaten. Durch die Wucht des Aufpralls wurden dessen Wagen und die davor stehenden Fahrzeuge ineinander geschoben.

Nur eine Person verletzt

Bei dem Unfall erlitt die 86-jährige Unfallverursacherin Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.