Missbrauchsbilder: Ehemaliger FPÖ-Kärnten-Funktionär verurteilt

Ein ehemaliger Klagenfurter FPÖ-Funktionär ist vor wenigen Wochen wegen Besitzes bildlicher, sexualbezogener Darstellungen Minderjähriger zu einer Geldstrafe sowie sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Das berichtete am Freitag mediapartizan.at. Im Februar 2024 wurden demnach 120 Video- und Bilddateien bei dem damals noch aktiven Funktionär sichergestellt, die er sich über mehrere Jahre im Internet verschafft hatte. Er sei zu den Vorwürfen geständig gewesen.

Statement der FPÖ

Die FPÖ teilte in einer Aussendung mit, dass der Betroffene seit dem vergangenen Jahr von allen Funktionen zurückgetreten und kein Mitglied der FPÖ Kärnten mehr sei. "Er hat damals die Stadtpartei und seine Ortsgruppe lediglich darüber informiert, dass ein Verfahren gegen ihn laufe, jedoch nicht, aus welchem Grund."

FPÖ-Chef Erwin Angerer sagt, er habe erst jetzt von "den medial erhobenen Vorwürfen" erfahren. "Dafür gibt es keinerlei Toleranz - ich bin schockiert und distanziere mich klar und unmissverständlich von solchen Taten."