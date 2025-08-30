Hunderttausende Euro verloren: Kärntner Opfer von Internet-Betrug

Zwei Kärntner - ein 39-jähriger und ein 56-jähriger - beide aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, sind Opfer von Anlagebetrügern im Internet geworden. Der eine hatte selbst nach Trading-Plattformen recherchiert, der andere auf eine Werbung reagiert. Beide verloren zusammengenommen hunderttausende Euro durch verschiedene Überweisungen, bevor sie die Polizei informierten, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Der 39-Jährige war im April 2025 nach eigener Internetrecherche auf eine vermeintliche Online-Tradingplattform gestoßen und registrierte sich dort, wobei er persönliche Daten sowie Kreditkarteninformationen bekannt gab. Dann wurde er durch angebliche "Broker" telefonisch, per Nachrichtendiensten, E-Mail und direkt über die Plattform kontaktiert. Durch Vorspiegelung hoher Gewinne und unter Verwendung fingierter Kontobewegungen wurde er dazu gebracht, mehrfach Geld auf verschiedene ausländische Konten zu überweisen. Dabei erhielt er zwischenzeitlich kleinere Rückzahlungen, die den Eindruck einer seriösen Investition erwecken sollten. Weitere Auszahlungen wurden ihm jedoch verwehrt, ehe er sich an die Polizei wandte. Ihm entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.