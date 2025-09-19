Babler zu Umfragetief: "Wird niemanden wundern, dass man keine Höhenflüge macht"

Vergangene Woche hat die Bundesregierung die Pensionsanpassung für das Jahr 2026 präsentiert. Zur Erinnerung: Nicht alle Pensionen werden in voller Höhe an die Inflation angepasst, sondern nur jene bis 2.500 Euro brutto pro Monat. Am Freitagabend war dazu Vizekanzler und SPÖ-Parteichef Andreas Babler in der ZIB2 zu Gast. Im Interview mit Moderatorin Margit Laufer sprach er von einer „sehr schwierigen und nicht lustigen Diskussion”. Man habe von der Vorgängerregierung eine „wirklich desaströse Bilanz” übernommen und müsse nun „um jeden Cent und Euro raufen”, betonte er.

Aber: Die SPÖ habe nun mal den "Weg der Verantwortung gewählt". Und in dieser Situation müssten alle einen Beitrag zum Sparen leisten - nicht nur die Pensionisten, wie er sagt und etwa auf die Bankenabgabe verweist. Aber: „Es darf kein Regelfall werden. Da gebe ich Ihnen Recht.“

SPÖ im Umfragetief Dass die SPÖ in jüngsten Umfragen unter 20 Prozent liegt, führt Babler ebenfalls auf den "sehr harten Sparkurs" zurück. „Es wird niemanden wundern, dass man bei Umfragen keine Höhenflüge macht.“ Er ist jedoch überzeugt, bei den nächsten Wahlen ein gutes Ergebnis zu erzielen – wenn die Maßnahmen greifen, beispielsweise bei der Teuerung, und die Wirtschaft in Schwung kommt.