8. Mai: Gedenken an Kriegsende im Bundeskanzleramt

Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Kanzleramt mit einem Festakt der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa gedacht. In ihren Reden erinnerten Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) an die damaligen Geschehnisse und spannten den Bogen in die Gegenwart zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie zum Nahost-Konflikt. Beide mahnten "niemals zu vergessen" und die Demokratie zu verteidigen.

"Freiheit ist nicht alles, aber ohne Freiheit ist alles nichts", wählte Nehammer ein bekanntes Zitat für seine Eingangsworte. Diese Aussage sei aufgrund der aktuellen Ereignisse in Europa und der Welt von einer "besonderen Bedeutung". Bevor er sich den gegenwärtigen Krisen widmete, blickte Nehammer in die Vergangenheit und verwies auf die Gräueltaten der Nationalsozialisten. "Gedenken heißt auch, sich in Erinnerung rufen", betonte der Kanzler und hob die Bedeutung von Zeitzeugen hervor.